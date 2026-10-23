Erzwungene Untätigkeit?
Unfreiwillig wieder in der Sozialhilfe: Wirbel nach Jobverlust für Asylwerber in Tirol
Das Sozialministerium hat das neue Arbeitsverbot vorerst gekippt. Trotzdem haben bereits viele Asylwerber, die ihr Leben bis dato selbst finanziert haben, ihren Job verloren. Das AMS Tirol hatte die Bewilligungen bereits abgelehnt.
© Rudy De Moor
Obwohl das Sozialministerium ein neues Arbeitsverbot vorerst gekippt hat, hängen in Tirol 261 steuerzahlende Asylwerber jobmäßig in der Luft. Kritik gibt es nicht nur von Flüchtlingseinrichtungen.
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