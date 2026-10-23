SOS-Kinderdorf Österreich wieder zurück im internationalen Verband

Nach dem Bekanntwerden massiver Missstände war SOS-Kinderdorf Österreich suspendiert worden. Nun wurde die Suspendierung unter Auflagen aufgehoben. Gleichzeitig beschloss der internationale Dachverband Reformen.

SOS-Kinderdorf Österreich gehört wieder dem internationalen Dachverband an. Die im Oktober 2025 verhängte Suspendierung wurde unter Auflagen aufgehoben, teilte SOS-Kinderdorf International gegenüber der APA mit.

Bei seiner Generalversammlung beschloss der Dachverband zugleich mehrere Reformen. Sie sollen den Kinder- und Jugendschutz, die Transparenz und die internen Kontrollen stärken sowie helfen, vergangene Versäumnisse aufzuarbeiten.

Geplant sind unter anderem eine unabhängige externe Prüfung der bisherigen Reformen, Änderungen der Statuten und neue verbindliche Standards. Auch mehrere Gremien wurden neu besetzt, darunter der Wahl-, der Compliance- und der Mitgliedschaftsausschuss.

Vier neue Mitgliedsvereine

Neu in die internationale Föderation aufgenommen wurden Mitgliedsvereine aus Benin, Bosnien und Herzegowina, der Elfenbeinküste sowie Liechtenstein. Damit soll nach Angaben der Organisation die internationale Zusammenarbeit gestärkt werden.

„Unsere Föderation stellt sich ihren Herausforderungen, trifft wichtige Entscheidungen und geht den Weg der Erneuerung gemeinsam weiter“, erklärte Geschäftsführerin Jessica Harmer. Nun müssten die Beschlüsse in konkrete und nachhaltige Verbesserungen für Kinder, Jugendliche und Familien umgesetzt werden. (APA, TT)