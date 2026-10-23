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Die WM-Kombination
Erster, Neunter und Fünfter: So wird Antonelli bereits in Austin Weltmeister
Gratulieren George Russell und Lewis Hamilton Jungstar Kimi Antonelli bereits am Sonntag zum WM-Titel?
© APA/AFP/HECTOR RETAMAL
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