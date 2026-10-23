Leserbriefe an die TT
Standschützen-Marsch polarisiert in Tirol: Das sagen die Leserinnen und Leser dazu
Der Tiroler Blasmusikverband will, dass der Standschützen-Marsch künftig nicht mehr gespielt wird. Die TT-LeserInnen diskutieren über diese Entscheidung kontrovers.
© imago/Kickner
Die Diskussion um den Standschützenmarsch und den Umgang mit NS-belasteten Ehrungen sorgt weiterhin für kontroverse Reaktionen. Die Leserbriefe reichen von der Forderung nach konsequenter Aufarbeitung der Vergangenheit bis zur Warnung vor Verboten und einer Überbewertung historischer Belastungen.
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