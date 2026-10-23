ORF vor harten Einschnitten: Drohen Stellenabbau und Nulllohnrunde?

Generaldirektorin Ingrid Thurnher kündigte gegenüber den Mitarbeitern an, dass Nulllohnrunden, Stellenabbau und strukturelle Veränderungen unausweichlich sein könnten. Auch Angebote wie der ORF-Shop oder die Marke „ORF-Stars“ stehen vor dem Aus.

Wien – Der Sparkurs beim ORF nimmt konkrete Formen an. In einer internen Information an die Belegschaft stellte Generaldirektorin Ingrid Thurnher einschneidende Maßnahmen in Aussicht. Demnach sollen Führungsstrukturen verschlankt, einzelne Angebote eingestellt und Personalkosten gesenkt werden. Auch über sogenannte Nulllohnrunden werde man nachdenken müssen.

Bereits beschlossen beziehungsweise eingeleitet seien laut Thurnher die Aussetzung von Zahlungen an Pensionskassen sowie strengere Regeln bei Mehrdienstleistungen, Pauschalen und sonstigen Zusatzleistungen. Nicht jeder derzeitige Mitarbeiter werde seinen Arbeitsplatz behalten können, erklärte die ORF-Chefin.

Besonders betroffen ist die ORF-Marketingtochter OMC. Dort sollen unter anderem der ORF-Shop sowie die Abteilung „ORF-Stars“ eingestellt werden. Zudem soll es künftig weniger Führungskräfte und deutlich weniger Hauptabteilungen geben.

Nach Informationen des Standard steht auch die Zukunft von ORF III zur Diskussion. Demnach könnte die eigenständige Gesellschaft hinter dem Kultursender aufgelöst und der Sender künftig direkt vom ORF geführt werden.

93 Millionen Euro weniger pro Jahr

Hintergrund der Sparpläne ist ein erheblicher Einnahmenrückgang. Nach Angaben des ORF fehlen dem Unternehmen künftig jährlich rund 93 Millionen Euro, nachdem die Bundesregierung die bisherige Kompensation für den Wegfall des Vorsteuerabzugs im Zuge der Einführung des ORF-Beitrags gestrichen hat.

„Diese Kürzungen werden den ORF in seinen Grundfesten erschüttern, und ja: Das Publikum wird es spüren“, wird Thurnher zitiert. Zunächst träfen die Einschnitte jedoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Offen sei noch, an welchen Stellen konkret weiter gespart werden soll. Diskutiert würden laut Thurnher unter anderem die künftige Organisation von ORF III, die Finanzierung des ORF-Radiosymphonieorchesters sowie mögliche Programmstreichungen und Personalreduktionen.

Kritik von der Gewerkschaft

Scharfe Kritik kommt von der Gewerkschaft GPA. Vorsitzende Barbara Teiber warf dem Unternehmen vor, die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats missachtet zu haben. Die geplanten Kürzungen seien bereits belastend genug, die Betroffenen hätten Anspruch auf einen respektvollen Umgang und eine faire Sozialpartnerschaft.

Auch die OMC-Betriebsratsvorsitzende Isabella Switil kündigte Widerstand gegen Kündigungen an. Jede einzelne werde man bekämpfen.

Das endgültige Budget für 2027 sowie die Finanzplanung der kommenden Jahre soll am 26. November vom ORF-Stiftungsrat beschlossen werden. (APA, TT)