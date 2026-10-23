Polizei leitet Verfahren ein
Rassismus-Eklat am Oktoberfest: Jetzt wird gegen Tiroler Ex-ÖVP-Funktionär ermittelt
Ein Video des Vorfalls in München landete im Internet und schlug hohe Wellen.
© IMAGO/Bernhard Herrmann
Anfang Oktober beleidigte ein Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land einen dunkelhäutigen Influencer. Seine Mitgliedschaft in der ÖVP legte er bereits zurück. Die Sache ist damit aber nicht erledigt. Das Kriminalfachdezernat 4, zuständig für politisch motivierte Taten, hat Untersuchungen aufgenommen.