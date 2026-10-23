Bayernlob statt Bierzeltsprüche: Söder will Aufbruchsstimmung verbreiten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ließ sich Freitagmittag wieder zum CSU-Chef wählen. Davor rief er zu „Mut und Machen“ auf.

Kurzen Prozess hat die CSU am Freitag gemacht. Gleich zu Beginn des zweitägigen Parteitags – und anders als im Programm vorgesehen am späten Nachmittag – trat Markus Söder vor die Mitglieder. Die Lage sei ernst, „deswegen gibt es hier heute keine Bierzeltrede und keine Verhöhnung anderer“, sagte er am Anfang seiner mehr als einstündigen Rede. Einige Seitenhiebe, dieses Mal vorrangig in Richtung SPD, also den Koalitionspartner im Bund, konnte sich der CSU-Chef aber nicht verkneifen. Ebenso wenig wie seine spezielle Art zu gendern, indem er etliche Themenbereiche mit einem „Liebe Freunde und Freunde“ einführte.

Im Vordergrund Söders Rede aber stand der Versuch, Aufbruchsstimmung zu vermitteln. „Die Welt ist eine andere, wir werden angegriffen wie nie. Es ist Zeit, uns zu wehren.“ Er sei nicht bereit, aus Angst und Mutlosigkeit das Land den Radikalen zu überlassen, sagte er und sprach damit nicht nur die in großen Teilen rechtsextreme AfD an, sondern auch die Linke.

Keine Kritik an Merz

Söder rief zu Mut und Reformen auf, nicht ohne Bayern als Vorbild und Land der Macher zu preisen. „Wir (Bayern, Anm.) können ohne Deutschland, aber Deutschland könnte ohne Bayern nicht“, sagte Söder. Die Erbschaftssteuer nannte er „Neidsteuer“, Klimaschutz hält er für okay, solange dieser „nicht pseudoreligiös“ werde. Söders Rede erhielt langen Applaus der Delegierten, und der bayerische Regierungschef wurde im Anschluss wieder zum Parteivorsitzenden der CSU gewählt.

Wenig war die Rede davon, dass die Christsozialen zusammen mit ihrer großen Schwester CDU, genannt Union, in bundesweiten Umfragen deutlich hinter der AfD liegen. Immerhin schmolz beim aktuellen ZDF-Politbarometer vom Freitag der Abstand auf drei Punkte, doch ein Ende der Unions-Krise ist nicht in Sicht. Doch Kritik an der CDU oder Kanzler Friedrich Merz verkniff sich Söder. Immerhin soll der bei den Deutschen unbeliebteste Regierungschef der Bundesrepublik Samstagmittag vor den CSU-Delegierten sprechen, sofern dieses Mal das Programm hält, was es ankündigt.

Dass die Grünen in Söders Rede kein Fett abbekamen, dürfte Beobachtern zufolge am ARD-Bayerntrend liegen. Demnach liegt die CSU ähnlich wie bei der Wahl 2023 bei rund 36 Prozent, aber für eine Mehrheit mit dem jetzigen Koalitionspartner „Freie Wähler“ dürfte es nicht mehr reichen. Sie bekämen derzeit nur 9 Prozent der Stimmen. Die Grünen hingegen brächten es aktuell auf 15 Prozent, was die Öko-Partei – das Södersche Feindbild der 23er-Wahl – plötzlich als Koalitionspartner interessant machen könnte, mutmaßte die Süddeutsche Zeitung zuletzt.

Wer kandidiert fürs höchste Amt?

Ilse Aigner ist Markus Söders Favoritin für die Präsidentschaftskandidatur. Die Bundesversammlung wählt das nächste deutsche Staatsoberhaupt am 30. Jänner. © AFP/Beier

Zeitlich sehr viel näher als die Landtagswahl 2028 liegt allerdings die Wahl des Staatsoberhaupts durch die Bundesversammlung am 30. Jänner – also in rund drei Monaten. Das Vorschlagsrecht liegt dieses Mal bei der Union, da der noch amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der SPD kam. Und so wurde im Vorfeld des CSU-Parteitags erwartet, dass endlich die Kandidatenfrage beantwortet wird.