Tiroler FP hat gewählt und geht mit Markus Abwerzger als Spitze ins Landtagswahl-Rennen

Nach den Grünen verkündet auch die Tiroler FP ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027. Wenig überraschend heißt er Markus Abwerzger. Der FP-Chef wurde vom Landesparteivorstand mit 100 Prozent dazu gewählt.

Nach den Grünen steht auch bei der FPÖ Tirol der Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 fest: Auf Vorschlag von NR Christoph Steiner stimmte der gesamte Landesparteivorstand am Freitag in seiner Sitzung für Abwerzger.

Dass sich die Freiheitlichen in Tirol nach der Landtagswahl auf der Regierungsbank sehen, ist mehr als nur eine Kampfansage an die VP. Laut Umfrageprognosen sind die Aussichten für die FPÖ gut.

Rechnet mit Platz 1

Zuletzt, auch im TT-Interview, betonte Abwerzger immer wieder, dass er angesichts der aktuellen Umfrage enttäuscht wäre, wenn die FPÖ am Wahlabend nächstes Jahr nicht als Erster durchs Ziel geht. Allerdings kann sich der Tiroler FPÖ-Chef durchaus vorstellen, als Juniorpartner in eine von der ÖVP geführte Regierung zu gehen. „Wichtig ist, dass wir gestalten und unsere Inhalte umsetzen können. Das funktioniert auch als Juniorpartner.“

Wer im Team ansonsten welchen Platz auf der Liste belegt, ist noch offen und wird erst im Juni 2027 entschieden.