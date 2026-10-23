Die Ski-Pause ist zu Ende! Die wichtigsten Fakten vor dem Weltcup-Start in Sölden

Es geht wieder los: Am Samstag (10/13 Uhr/TT.com-Live-Ticker) eröffnen im Ötztal die weltbesten Skirennläuferinnen die neue Wintersaison. Wer die Favoritinnen sind, wer die Herausforderinnen, welche Rolle die Tirolerinnen spielen und warum es kein Bargeld auf dem Gletscher braucht.

Sölden – Bevor am Samstag wieder das einschlägige Piep-Signal am Start ertönt und damit die erste Läuferin in den neuen Weltcup-Winter startet, haben wir die wichtigsten Fakten auf einen Blick. Was es vor dem nunmehr 28. Riesentorlauf der Damen im Ötztal zu wissen gilt, wer sich nach dem Premieren-Sieg von Anita Wachter 1993 gewinnen könnte und was es für die Fans zu beachten gilt.

Fakt 1: Scheib zählt zu den Favoritinnen

Im Vorjahr hatte Julia Scheib gleich zum Saison-Auftakt Österreichs Skifans mit einem Sieg beglückt, heuer scheint die Niederösterreicherin ebenso angriffslustig zu sein. Noch dazu mit mehr Erfahrung und dem Selbstvertrauen einer Riesentorlauf-Weltcup-Gesamtsiegerin der Vorsaison. „Julia hat sich brutal entwickelt. Sie hat nun das Gefühl einzuschätzen, was sind 60 Prozent und was 80, wie viel es braucht. 60 sind nicht genügend, 80 sind perfekt“, bescheinigt ihr der Tiroler ÖSV-Trainer Martin Sprenger.

Fakt 2: Weltcup-Auftakt mutiert zu Tiroler Heimspiel

Ski Austria schickt neun Frauen ins Rennen, darunter gleich sechs Tirolerinnen: Stephanie Brunner aus Tux will an ihren fünften Platz beim Saisonfinale anschließen. „Sie weiß, wie man schnell fährt, es muss nur alles zusammenpassen“, sagt Trainer Sprenger. Dazu gibt Ricarda Haaser ihr zweites Comeback innerhalb von zehn Monaten (Kreuzbandriss/Feber 2025 und Schienbeinkopf-Fraktur/Feber 2026) und die Ötztalerin Franziska Gritsch will ihre Rolle als Lokalmatadorin ausspielen. Natalie Falch (Buch), Valentina Rings-Wanner (Kitzbühel) und Leonie Raich (Wenns) feiern indes ihr Sölden-Debüt.

Die Kitzbühelerin Valentina Rings-Wanner startet zum ersten Mal in Sölden. © GEPA pictures/ Mathias Mandl

Fakt 3: Duell zwischen Shiffrin und Aicher

Bis zu den letzten Rennen blieb die Jagd nach dem Gesamtweltcup in der Vorsaison offen. Am Ende hatte einmal mehr, zum bereits sechsten Mal, US-Star Mikaela Shiffrin (31) die Nase vorn und der deutsche Youngster Emma Aicher (22) musste sich mit Platz zwei genügen. Auf das Duell darf man wieder gespannt sein. Shiffrin, die ihren letzten RTL-Sieg im Dezember 2023 gefeiert hatte, erklärte zuletzt, weniger Slalom fahren zu wollen. Aicher bestätigte indes: „Ich will alle 40 Rennen fahren. Da wird es sehr deutlich, dass der Gesamtweltcup ein Thema ist.“

Emma Aicher und Mikaela Shiffrin – die junge Deutsche mit bislang fünf Weltcupsiegen und die 110-fache Siegerin aus den USA. © AFP/Lundahl

Fakt 4: Wer wieder im Rennen ist und wer heuer fehlt

Petra Vlhova (31 Siege/73 Podestplätze) kehrt wieder in den Weltcup zurück. 1008 Tage nach ihrer schweren Knieverletzung (Kreuzband-, Innenbandriss) beim Riesentorlauf in Jasna im Jänner 2024. Nach Komplikationen und Operationen will die Slowakin wieder durchstarten. Auch die Italienerin Marta Bassino (7 Siege/30 Podestplätze) feiert 580 Tage nach ihrer Schienbeinkopf-Fraktur ihr Comeback. Nicht dabei sein wird neben anderen Dreifach-Sölden-Siegerin Lara Gut-Behrami, die ihre Karriere beendete. Verletzt fehlen einige wie etwa Federica Brignone, Valerie Grenier oder Katharina Liensberger – darunter auch die Tirolerinnen Nina Astner (Unterschenkel), Lisa Hörhager (Knöchel) und Maja Waroschitz (Kreuzbandriss).

Fakt 5: Mit welchen Läuferinnen in Sölden zu rechnen sein wird

Neben den bereits genannten zählt die Schweizerin Camille Rast zu den größten Favoritinnen. Wie Scheib und Shiffrin landete in der vergangenen Saison bei zehn Rennen achtmal in den Top-6. Zum Kreis der Sieganwärterinnen zählen auch Sara Hector (SWE), die alle 79. RTL-Rennen seit 2017/18 bestritt und nun ihren 123. Riesentorlauf fährt und Alice Robinson (NZL), die 2019 mit 17 Jahren schon in Sölden gewann. Zu achten gilt es auch auf Paula Moltzan (USA) oder Lara Colturi (ALB).

Fakt 6: Die Siegerin von Sölden holt sich auch die RTL-Kugel

Die Aussage trifft nur bedingt zu. In bislang 27 Saisonen gelang dies zumindest elfmal. Zuletzt häufte sich allerdings die Wahrscheinlichkeit: Julia Scheib (2025/26), Federica Brignone (2025/24) und Lara Gut-Behrami (2023/24). Gut möglich, dass es auch jetzt wieder die Sölden-Siegerin am Saisonende die kleine Kristall-Kugel stemmen darf.

Eine der großen Abwesenden in Sölden: Federica Brignone trat aber Anfang der Woche mit ihrer Familie in Rom auf, bei der Premiere des Dokumentarfilms „Federica – Die letzte Olympiade“. © Imago/Antonelli

Fakt 7: Kein Bargeld beim Ski-Weltcup in Sölden

Auf dem gesamten offiziellen Eventgelände kann heuer nur noch bargeldlos bezahlt werden. Das betrifft die Eventarea direkt am Rettenbachgletscher, alle Gastronomie-, Bar- und Merchandise-Stände sowie das Rahmenprogramm (wie etwa Startnummernverlosung und Partys) am Parkplatz der Giggijochbahn im Tal. Auch an den Ticket-Tageskassen vor Ort wird ausschließlich bargeldlos bezahlt.