Tirolerinnen, Bargeld und Kugel: Die sieben wichtigsten Fakten zum Weltcupstart in Sölden

Es geht wieder los: Am Samstag (10/13 Uhr/TT.com-Live-Ticker) eröffnen im Ötztal die weltbesten Skirennläuferinnen die neue Wintersaison. Wer die Favoritinnen sind, wer die Herausforderinnen, welche Rolle die Tirolerinnen spielen und warum es kein Bargeld auf dem Gletscher braucht.