Ski-Pause vorbei!
Tirolerinnen, Bargeld und Kugel: Die sieben wichtigsten Fakten zum Weltcupstart in Sölden
Sechs aus neun – Tirol stellt zwei Drittel der am Samstag startenden Österreicherinnen: Stephanie Brunner, Ricarda Haaser, Valentina Rings-Wanner, Leonie Raich, Natalie Falch und Franziska Gritsch (v.l.).
© APA/EXPA/Groder
Es geht wieder los: Am Samstag (10/13 Uhr/TT.com-Live-Ticker) eröffnen im Ötztal die weltbesten Skirennläuferinnen die neue Wintersaison. Wer die Favoritinnen sind, wer die Herausforderinnen, welche Rolle die Tirolerinnen spielen und warum es kein Bargeld auf dem Gletscher braucht.
Kommentare