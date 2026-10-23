Bleibt unter Beobachtung
Große Sorge beim FC Bayern: Trainer Kompany nach Zusammenbruch im Krankenhaus
Vincent Kompany muss vorerst im Krankenhaus bleiben.
© IMAGO/Bahho Kara
Bayern-Trainer Vincent Kompany liegt nach einem Zusammenbruch in einem Münchner Krankenhaus. Das bestätigte der deutsche Fußball-Meister am Freitagabend.
„Kompany wird im Krankenhaus gründlich untersucht und bleibt unter medizinischer Beobachtung. Sein Trainerpersonal wird die Trainings- und Spielsitzungen bis auf Weiteres übernehmen“, hieß es.
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