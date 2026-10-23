Große Sorge beim FC Bayern: Trainer Kompany nach Zusammenbruch im Krankenhaus

Bayern-Trainer Vincent Kompany liegt nach einem Zusammenbruch in einem Münchner Krankenhaus. Das bestätigte der deutsche Fußball-Meister am Freitagabend.

„Kompany wird im Krankenhaus gründlich untersucht und bleibt unter medizinischer Beobachtung. Sein Trainerpersonal wird die Trainings- und Spielsitzungen bis auf Weiteres übernehmen“, hieß es.