87-jährige Autolenkerin bei Zusammenstoß in Schwaz verletzt

Schwaz – Bei einem Verkehrsunfall auf der B171 ist am Freitag gegen 12.20 Uhr eine 87-jährige Österreicherin unbestimmten Grades verletzt worden. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die B171 auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 29-jährigen Österreichers, der in Richtung Pill unterwegs war.