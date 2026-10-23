Vier Tiroler Heimerfolge
Mit Derbysieg blieb Westligist Kufstein im Flow, Schwaz holte siebten Erfolg in Serie
Kapitän und Torschütze Sandro Gavric und Co. schlugen mit Kufstein die Reichenau, Max Löschl (rechts in Blau) ließ sich mit Schwaz auch von St. Johann nicht stoppen.
© Hannes Franke, SK St. Johann/Lukas Kili
Drei Spiele, sieben Punkte: Der formstarke Fußball-Westligist FC Kufstein feierte am Freitagabend einen Derbysieg gegen die Reichenau. Das Spitzenduo Imst und Schwaz siegte im Gleichschritt. Kitzbüheler Stehaufmännchen verwandelten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Heimerfolg.
Kommentare