Mit Derbysieg blieb Westligist Kufstein im Flow, Schwaz holte siebten Erfolg in Serie

Drei Spiele, sieben Punkte: Der formstarke Fußball-Westligist FC Kufstein feierte am Freitagabend einen Derbysieg gegen die Reichenau. Das Spitzenduo Imst und Schwaz siegte im Gleichschritt. Kitzbüheler Stehaufmännchen verwandelten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Heimerfolg.