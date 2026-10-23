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Kundl stürzte Haiming von der Spitze, Volders siegte mit „Beistand von oben“

Doppeltorschütze Jakob Antretter (Nr. 7) und Dominik Haaser hatten in Haiming Grund zum Jubeln: Kundl entführte drei Punkte.
© Alexander Schwaninger
Michael Pipal

Von Michael Pipal

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