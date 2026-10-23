Großbrand im ehemaligen Nazi-Berghof in Berchtesgaden

Im ehemaligen Hitler-Berghof Kehlsteinhaus im Berchtesgadener Land in Bayern ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. "Die Löschmaßnahmen laufen aktuell auf Hochtouren." Auch gegen Mitternacht lief der Einsatz noch. Von Verletzten wurde zunächst nicht ausgegangen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus am Obersalzberg aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache konnte noch keine Aussage getroffen werden. Das Gebäude auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 ein Berggasthof. Es wurde 1938 fertiggestellt und von den Nazis als Repräsentationsbau genutzt. Es befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.