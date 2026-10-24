Taifun "Champi" fordert in Taiwan mehr als 500 Verletzte

Die Zahl der Verletzten infolge des Taifuns "Champi" ist in Taiwan auf knapp 530 gestiegen. Zudem war bereits ein Mensch am Donnerstag gestorben. Der Mann wurde laut Berichten am Südzipfel der Insel von den Wellen ins Meer gerissen. Der Tropensturm hat in Teilen Taiwans zu großen Schäden geführt. So registrierten die Behörden knapp 2.200 umgestürzte Bäume und über 700 beschädigte Gebäude. Laut Medienberichten sollen zeitweise über 160.000 Haushalte ohne Strom gewesen sein.