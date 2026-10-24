Taifun "Champi" fordert in Taiwan mehr als 500 Verletzte
Die Zahl der Verletzten infolge des Taifuns "Champi" ist in Taiwan auf knapp 530 gestiegen. Zudem war bereits ein Mensch am Donnerstag gestorben. Der Mann wurde laut Berichten am Südzipfel der Insel von den Wellen ins Meer gerissen. Der Tropensturm hat in Teilen Taiwans zu großen Schäden geführt. So registrierten die Behörden knapp 2.200 umgestürzte Bäume und über 700 beschädigte Gebäude. Laut Medienberichten sollen zeitweise über 160.000 Haushalte ohne Strom gewesen sein.
Nachdem "Champi" zwischenzeitlich die Stärke eines sogenannten Supertaifuns erreicht hatte, hat sich der Sturm mittlerweile abgeschwächt. Nach Angaben der taiwanischen Wetterbehörde wurden in der Nähe des Sturmzentrums anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 126 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 162 Kilometern pro Stunde gemessen.
Erwartet wird, dass "Champi" Richtung Norden abzieht und bis Sonntag die Region rund um Chinas Küstenprovinz Zhejiang passiert.
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