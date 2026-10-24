Fast sieben Millionen Kilometer: Rekord bei „Tirol radelt“

Die Aktion „Tirol radelt“ schließt die diesjährige Saison mit einer neuen Höchstmarke ab: 7483 Menschen legten zwischen dem 20. März und dem 30. September knapp sieben Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Bei der Abschlussveranstaltung in Innsbruck wurden die engagiertesten Organisationen geehrt und der Hauptpreis verlost.

Wer in Tirol unterwegs ist, greift immer öfter zum Lenker statt zum Autoschlüssel. Die Bilanz der 16. Auflage von „Tirol radelt“, organisiert von Klimabündnis Tirol und dem Land Tirol, bricht alle bisherigen Werte. Die Teilnehmenden sammelten exakt 6.903.942 Kilometer – eine Strecke, die rund 172 Umrundungen der Erde entspricht. Durch den Umstieg auf das Rad sparten die Radlerinnen und Radler rechnerisch mehr als 1200 Tonnen CO₂ ein. Im österreichweiten Vergleich sicherte sich Tirol damit den dritten Platz hinter Vorarlberg und Oberösterreich.

Für Landesrat René Zumtobel zeigt das Ergebnis einen klaren Wandel im Alltag: „Radfahren ist in Tirol nicht mehr nur ein Freizeitvergnügen. Menschen nutzen das Fahrrad auch im Alltag – etwa für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Das entlastet den Verkehr, spart klimaschädliche Emissionen und tut der Gesundheit gut.“

Um diesen Trend fortzusetzen, setzt das Land Tirol auf den gezielten Ausbau des Wegenetzes. Im Fokus stehen der Lückenschluss und die sichere Verbindung zwischen den Gemeinden. „Jeder neue Radweg und jeder geschlossene Lückenschluss bedeutet mehr Sicherheit und macht das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag attraktiver“, betont Radwegereferent Philip Wohlgemuth.

Engagement in den Regionen

Getragen wurde die Aktion von 403 Veranstaltern – darunter Gemeinden, Betriebe, Bildungseinrichtungen und Vereine, die ihre Mitglieder und Angestellten zum Mitmachen motivierten. Bei der Abschlussveranstaltung im Stadtteiltreff Wilten in Innsbruck wurden die aktivsten Organisationen ausgezeichnet. Klimabündnis-Tirol-Geschäftsführer Andrä Stigger hebt die Bedeutung der lokalen Initiativen hervor: „Hinter den Kilometern stehen Menschen und Organisationen, die aufzeigen, dass nachhaltige Mobilität vor Ort beginnt.“

Zahlreiche Radler versammelten sich für ein Gruppenbild. © Nils Lang

Unter allen Radelnden, die mindestens 100 Kilometer gesammelt hatten, wurde zudem ein Hauptpreis verlost. Ein Einkaufsgutschein für ein Radsportgeschäft im Wert von 1000 Euro, zur Verfügung gestellt von der Tiroler Tageszeitung, ging an Patrick Mucha-Kugler aus Rum. Er sammelte seine Kilometer auf dem täglichen Weg zu seinem Studien- und Arbeitsplatz an der Pädagogischen Hochschule Tirol.