Kommentar

Sölden? Nicht Problem, sondern Prüfstein!

Max Ischia

Kommentarvon Max Ischia

Wenn der alpine Ski-Weltcup traditionell Ende Oktober am Rettenbachferner startet, entzünden sich auch Debatten um Sinnhaftigkeit, Klimaerwärmung und Nachhaltigkeit.

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