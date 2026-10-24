Ehemaliges Teehaus von Hitler: Kehlsteinhaus in Bayern in Vollbrand, eine Festnahme

Die Löscharbeiten auf über 1800 Metern Seehöhe gestalteten sich schwierig. Der Schaden dürfte enorm sein. Ob der festgenommene Mann etwas damit zu tun hat, war noch nicht sicher.

Bei dem Feuer im Kehlsteinhaus am Obersalzberg im bayerischen Berchtesgaden laufen die Löscharbeiten und die Ermittlungen zur Brandursache auf Hochtouren. Eine verdächtige Person sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei in Oberbayern am frühen Samstagmorgen mit. Ob die festgenommene Person mit dem Brand in Zusammenhang steht, werde noch untersucht. Die Kriminalpolizei Traunstein habe die Ermittlungen übernommen.

Laut einem Polizeibeamten brannte es am Morgen gegen 7.00 Uhr immer noch in der Berggaststätte, die zur Zeit des Nationalsozialismus errichtet worden war. Die ersten Rettungskräfte waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Freitagabend um 21.52 Uhr eingetroffen und hatten einen Großbrand festgestellt.

Zugang zur Berggaststätte schwierig

Die Anfahrt zum Kehlsteinhaus mit den Löschzügen gestaltete sich demnach wegen der Lage des Gebäudes schwierig. Zudem könnten das nähere Umfeld der Gaststätte sowie das Gebäude selbst nur mit schwerer Atemschutzausstattung betreten werden.

Von Verletzten geht die Polizei aber nicht aus. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten.

Laut der Internetseite des Zweckverbandes Bergerlebnis Berchtesgaden sollte das Kehlsteinhaus – auch Eagle’s Nest (Adlernest) genannt – in dieser Saison noch bis zum 8. November geöffnet sein.

In den warmen Monaten ist das Kehlsteinhaus ein beliebtes Ausflugsziel. © BARBARA GINDL

Erbaut in der NS-Zeit

Das Gebäude auf 1834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.