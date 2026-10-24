Feuer wütete an Hitlers Obersalzberg: Kehlsteinhaus fast vollständig zerstört

Vermutlich ist ein Brandstifter für das Feuer verantwortlich, das in der Nacht auf Freitag das von den Nationalsozialisten errichtete historische Gebäude fast vollständig zerstörte. Der Mann wurde festgenommen.

Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden in Bayern ist in der Nacht auf Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Behörden gehen davon aus, den Verursacher gefasst zu haben. Es gebe deutliche Hinweise, dass ein im Umfeld gefasster Motorradfahrer den Brand gelegt hat. Der 33 Jahre alte Deutsche dürfte psychisch krank sein, hieß es am Samstagnachmittag von der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Das habe ein psychiatrisches Kurzgutachten ergeben, sagte Staatsanwalt Rainer Vietze bei einer Pressekonferenz in Berchtesgaden. Der Mann sei einem Untersuchungsrichter in Rosenheim vorgeführt worden. Ziel sei, eine Unterbringung in einer forensischen Einrichtung für psychisch kranke Straftäter zu erwirken. Man müsse von zumindest verminderter Schuldfähigkeit ausgehen, sagte Vietze. Auch ein mögliches politisches Motiv werde geprüft – da seien die Ermittler aber erst ganz am Anfang.

Auf Bildern einer Webcam war das Ausmaß des Brandes ersichtlich. © APA/AFP/Berchtesgaden

Verdächtiger wollte vor Polizei flüchten

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dankte der Polizei für ihr Eingreifen am Obersalzberg. Der mutmaßliche Brandstifter war den Einsatzkräften auf einem Motorrad auf der engen und steilen Kehlsteinstraße entgegengekommen. Es sei nicht leicht gewesen, ihn zu stellen. Nach dpa-Informationen hat der Mann auch einen Fluchtversuch auf seinem Motorrad unternommen.

Der Brand richtete einen riesigen Sachschaden an. „Der Schaden geht sicher in die Millionen“, sagte der Vorsitzende des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden, Bartl Wimmer. Herrmann hatte bereits betont, das Haus sei gut versichert, mögliche Ansprüche gegenüber der Versicherung würden geprüft. Der Wiederaufbau werde einige Zeit dauern. Der Freistaat Bayern ist Eigentümer des Gebäudes. Wegen des geschichtlich schwierigen Bezuges sollen auch Historiker in den Prozess einbezogen werden.

Das Kehlsteinhaus war in den 1930er-Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wird inzwischen als frei zugängliche Berggaststätte genutzt. International ist das Ausflugsziel als „Eagles Nest“ bekannt, was mit „Adlerhorst“ übersetzt werden kann.

Lokal am Freitag geschlossen

Am Freitag war das Lokal jedoch nicht geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt. Allerdings konnte das Areal auch Samstagvormittag nur mit schwerem Atemschutz betreten werden, was die Suche erschwerte. Die bereits am Freitagabend begonnenen Löscharbeiten liefen am Vormittag weiter.

Das 1838 Meter hoch gelegene Haus am Obersalzberg unweit der österreichischen Grenze ist schwer zu erreichen – normalerweise wird es mit Bahnbussen der sogenannten Kehlsteinlinie erschlossen. Laut Deutscher Bahn dauert die Auffahrt 20 Minuten und verläuft durch fünf Tunnel. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

In den warmen Monaten ist das Kehlsteinhaus ein beliebtes Ausflugsziel. © BARBARA GINDL

Erbaut in der NS-Zeit

Das Gebäude ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem damals abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.