„Teehaus“ von Hitler: Kehlsteinhaus abgebrannt, mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Die Löscharbeiten auf über 1800 Metern Seehöhe gestalteten sich schwierig. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein Mann wurde festgenommen.

Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden in Bayern ist in der Nacht auf Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden.

Die Behörden gehen davon aus, den mutmaßlichen Verursacher gefasst zu haben. Es gebe deutliche Hinweise, dass ein nach Ausbruch des Feuers im Umfeld des Kehlsteinhauses gefasster Motorradfahrer den Brand gelegt habe, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen.

Pressekonferenz mit Innenminister

Am Nachmittag wollen die Behörden in Berchtesgaden bei einer Pressekonferenz nähere Einzelheiten bekanntgeben. Unter anderem wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet.

Das Kehlsteinhaus war in den 1930er-Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wird inzwischen als frei zugängliche Berggaststätte genutzt. International ist das Ausflugsziel als „Eagles Nest“ bekannt, was mit „Adlerhorst“ übersetzt werden kann.

Lokal am Freitag geschlossen

Am Freitag war das Lokal jedoch nicht geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt. Allerdings konnte das Areal auch Samstagvormittag nur mit schwerem Atemschutz betreten werden, was die Suche erschwerte.

Die bereits am Freitagabend begonnenen Löscharbeiten liefen am Vormittag weiter. Die ersten Rettungskräfte waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Freitagabend gegen 22.00 Uhr eingetroffen und hatten einen Großbrand festgestellt.

Das weitgehend zerstörte Kehlsteinhaus am Samstagvormittag. © APA/AFP/KERSTIN JOENSSON

Das 1838 Meter hoch gelegene Haus am Obersalzberg unweit der österreichischen Grenze ist schwer zu erreichen – normalerweise wird es mit Bahnbussen der sogenannten Kehlsteinlinie erschlossen. Laut Deutscher Bahn dauert die Auffahrt 20 Minuten und verläuft durch fünf Tunnel. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

In den warmen Monaten ist das Kehlsteinhaus ein beliebtes Ausflugsziel. © BARBARA GINDL

Erbaut in der NS-Zeit

Das Gebäude ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem damals abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.