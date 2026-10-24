Vieles zu kompliziert
KI-Plattform will jetzt auch in Tirol die Baubranche automatisieren
Die vier reebuild-Chefs Nicolaus Lederer (v. l.), Matteo Cimadom, Alexander Kornell und Luca Papay wollen auch in Tirol expandieren.
© reebuild/Fleischanderl
„Spitzen-Software muss nicht immer aus dem Silicon Valley kommen. Wir entwickeln in Österreich, mit absoluten Talenten von hier, und bringen es jetzt in weitere Länder.“ Das sagen Alexander Kornell (CEO), Matteo Cimadom (CRO), Luca Papay (CTO) und Nicolaus Lederer (COO), die vier Macher von reebuild.
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