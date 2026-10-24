KI-Plattform will jetzt auch in Tirol die Baubranche automatisieren

„Spitzen-Software muss nicht immer aus dem Silicon Valley kommen. Wir entwickeln in Österreich, mit absoluten Talenten von hier, und bringen es jetzt in weitere Länder.“ Das sagen Alexander Kornell (CEO), Matteo Cimadom (CRO), Luca Papay (CTO) und Nicolaus Lederer (COO), die vier Macher von reebuild.