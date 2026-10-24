Überragender Landesligist

Mayrhofen stürmte makellos zur Winterkrone: „Wir gehören in die Tiroler Liga“

Wurde als Torjäger zurückgeholt und trat als Torjäger in Erscheinung: Lukas Fuchs (r.).
© Alexander Schwaninger
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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