ÖSV-Läuferinnen weit zurück
Shiffrin führt in Sölden, Tirolerin Gritsch einzige Österreicherin im Finale
Die schnellste Frau am Rettenbachferner: US-Superstar Mikaela Shiffrin.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Mikaela Shiffrin geht als Führende ins Riesentorlauf-Finale in Sölden. Nach dem Aus von Julia Scheib hält die Tirolerin Franziska Gritsch (15.) die rot-weiß-rote Fahne hoch. Mit uns seid ihr bei der Entscheidung ab 13.30 Uhr live dabei!
Damen | Riesentorlauf
Die Pistencrew in Sölden arbeitet seit den frühen Morgenstunden auf Hochtouren.
© Ski Austria/Aichner
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