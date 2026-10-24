Weltcup-Auftakt in Tirol
Zu viel Neuschnee in der Nacht: Neue Startzeit für Damen-Rennen in Sölden
Die Pistencrew in Sölden arbeitet seit den frühen Morgenstunden auf Hochtouren.
© Ski Austria/Aichner
Traditionell startet der Skiweltcup mit dem Riesentorlauf der Damen in Sölden in die neue Saison. Mit uns seid ihr beim Klassiker am Rettenbachferner live dabei!
Der Auftakt in die neue Ski-Saison beginnt mit einer Verschiebung: Der Start des Damen-Riesentorlaufs am Samstag in Sölden wurde aufgrund der starken Schneefälle in der Nacht auf 10.30 Uhr verlegt.
Am Rettenbachferner fielen bis zu 25 Zentimeter Neuschnee, die noch aus der Piste entfernt werden müssen. Mit uns seid ihr beim Saisonstart live dabei!
Damen | Riesentorlauf
Rast Julia Scheib auch heuer zum Sieg in Sölden?
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
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