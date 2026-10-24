Vier Tage bis zum Derby

Kein Stillstand für die WSG Tirol und den FC Wacker Innsbruck

Zuletzt Punktesieger gegen WAC-Angreifer Vrioni. David Gugganig (l.) steht am Samstag vor seinem 150. Bundesliga-Spiel: „Ich freue mich immer, wenn ich für die WSG spielen kann. Am besten sind drei Punkte.“
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

Die WSG Tirol, im Tivoli (17 Uhr) gegen den GAK, und der FC Wacker, auswärts (15.30) bei der Admira, wollen am Samstag im Liga-Alltag die Vorfreude auf das ÖFB-Cup-Derby am kommenden Mittwoch nähren.

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