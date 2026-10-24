Vier Tage bis zum Derby
Kein Stillstand für die WSG Tirol und den FC Wacker Innsbruck
Zuletzt Punktesieger gegen WAC-Angreifer Vrioni. David Gugganig (l.) steht am Samstag vor seinem 150. Bundesliga-Spiel: „Ich freue mich immer, wenn ich für die WSG spielen kann. Am besten sind drei Punkte.“
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Die WSG Tirol, im Tivoli (17 Uhr) gegen den GAK, und der FC Wacker, auswärts (15.30) bei der Admira, wollen am Samstag im Liga-Alltag die Vorfreude auf das ÖFB-Cup-Derby am kommenden Mittwoch nähren.
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