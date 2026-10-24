Guter Ruf in der Branche

System Oktopus: Tiroler Hightech-Firma holt Millionenauftrag aus China

Micado-Chef und Gründer Edwin Meindl, Markus Rath (Leiter Werkzeug- und Vorrichtungsbau) und Vertriebsleiter Antoine Dubois (von rechts) vor ihrem Montagesystem namens Oktopus.
© Micado
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Die Firma Micado errichtet um vier Millionen Euro ein Spannsystem für den Bau eines chinesischen Großraumflugzeugs. Chef Edwin Meindl spricht vom größten Auftrag der Firmengeschichte. Das zeige, dass Tiroler Unternehmen mit Hightech in Asien punkten können.

Kommentare

1