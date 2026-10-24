32-Jähriger auf Straße unterwegs
Fußgänger in Buch von Auto erfasst: Verletzt ins Krankenhaus gebracht
Buch i. T. – Ein Fußgänger ist Samstagfrüh auf der Tiroler Straße (B171) kurz vor Buch von einem Auto erfasst worden. Der 32-Jährige war kurz vor 6.30 Uhr von Schwaz kommend in Richtung Osten unterwegs und betrat laut Polizei die Fahrbahn. Ein 33-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann.
Der Fußgänger wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Lenker und Beifahrer blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. (TT.com)