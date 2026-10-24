Fußgänger in Buch von Auto erfasst: Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Buch i. T. – Ein Fußgänger ist Samstagfrüh auf der Tiroler Straße (B171) kurz vor Buch von einem Auto erfasst worden. Der 32-Jährige war kurz vor 6.30 Uhr von Schwaz kommend in Richtung Osten unterwegs und betrat laut Polizei die Fahrbahn. Ein 33-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann.