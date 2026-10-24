Eine Tonne Müll beim Ski-Weltcup aufräumen: Das sind die heimlichen Stars in Sölden

Wenn die letzten Feiernden beim Ski-Weltcup in Sölden noch ihren Weg nach Hause suchen, kommt ihr großer Einsatz. Dann bringen Walter Bernhaupt und seine Männer vom Kehr-Team die Ötztaler Gemeinde wieder zum Strahlen. Was alles weggeräumt werden muss und warum vielfach Bewusstsein fehlt.