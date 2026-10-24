Das Local-Kehr-Team
Eine Tonne Müll beim Ski-Weltcup aufräumen: Das sind die heimlichen Stars in Sölden
Das Local-Kehr-Team, wie es auch auf dem Auto auswiesen ist: Walter Bernhaupt (2. v. r.) und sein Team Sieghard Gritsch, Felix Riml und Wolfgang Haid (v.r.), das Sölden sauber hält. Der fünfte Mann, Elias Arnold, ist beim Fototermin gerade mit der Kehrmaschine unterwegs.
© Hochschwarzer-Dampf
Wenn die letzten Feiernden beim Ski-Weltcup in Sölden noch ihren Weg nach Hause suchen, kommt ihr großer Einsatz. Dann bringen Walter Bernhaupt und seine Männer vom Kehr-Team die Ötztaler Gemeinde wieder zum Strahlen. Was alles weggeräumt werden muss und warum vielfach Bewusstsein fehlt.
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