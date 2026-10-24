Pumptrack-Parkern mit Klagen gedroht: Volderer Bürgermeister rügt Direktor

Ein neuer Volderer Spielplatz mit Pumptrack lockt seit Wochen zahlreiche Familien an. Für den Direktor des PORG Volders wurden es zu viele: Er drohte vermeintlichen FalschparkerInnen mit Klagen. Der Bürgermeister kritisiert das Vorgehen scharf – auch, weil der betroffene Grund nicht der Schule gehört.