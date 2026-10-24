40 Euro oder Gang vors Gericht
Pumptrack-Parkern mit Klagen gedroht: Volderer Bürgermeister rügt Direktor
Sind die ausgewiesenen Parkplätze bei der Karlskirche belegt, weichen viele auf den Rand des angrenzenden Felds aus. Das rief kürzlich den Direktor des PORG Volders auf den Plan.
© Axel Springer
Ein neuer Volderer Spielplatz mit Pumptrack lockt seit Wochen zahlreiche Familien an. Für den Direktor des PORG Volders wurden es zu viele: Er drohte vermeintlichen FalschparkerInnen mit Klagen. Der Bürgermeister kritisiert das Vorgehen scharf – auch, weil der betroffene Grund nicht der Schule gehört.
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