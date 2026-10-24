Musiker gehen auf die Barrikaden: „Wer heimische Musik will, muss sie auch spielen“

Ina Regen, Julian le Play und Hubert von Goisern machen Druck auf Österreichs Radiosender. Der Vorwurf: Zu wenig Raum für heimische Musik. Mit einer neuen Kampagne fordern sie deutlich mehr Sendezeit.

Österreichs Musikerinnen und Musiker erhöhen den Druck auf die heimischen Radiosender. Mit der Kampagne „#OhneFrequenz“ fordert ein neu gegründetes Bündnis aus Künstlern und Vertretern der Musikwirtschaft mehr Sendezeit für österreichische Musik auf Ö3 bis Kronehit. Ziel ist es, heimischen Acts mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und den Musikstandort Österreich zu stärken.

„Wenn ein Song ins Radio kommt, ist das eine riesengroße Chance, Reichweite zu gewinnen“, sagte David Buder von der Agentur zur Stärkung der österreichischen Musikbranche. Mehr Airplay bedeute nicht nur mehr Bekanntheit, sondern wirke sich auch auf Streamingzahlen, Ticketverkäufe, Konzertbesuche und Rechteerlöse aus.

Nach Angaben der Initiative fließen derzeit mehr als 80 Prozent der Radio-Tantiemen ins Ausland. Gleichzeitig sei österreichische Musik in den Programmen der reichweitenstärksten Sender vergleichsweise schwach vertreten.

Skandinavien als Vorbild

Dass höhere Anteile heimischer Musik im Radio möglich sind, sollen Beispiele aus Skandinavien zeigen. Während Ö3 laut den Initiatoren auf Basis einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf 18 Prozent österreichische Musik kommt, erreichen vergleichbare Programme in Norwegen und Dänemark deutlich höhere Werte.

„Mein Leben hat einen Purzelbaum gemacht“

Für Ina Regen ist die Debatte nicht nur eine kulturpolitische Frage. Als erstmals ein Song von ihr auf Ö3 gespielt wurde, habe ihr Leben einen „Purzelbaum“ gemacht. Drei Wochen später habe sie ihren damaligen Beruf gekündigt und sich ganz auf die Musik konzentrieren können.

Förderungen seien wichtig, sagte die Musikerin. Damit Künstler langfristig von ihrer Arbeit leben könnten, brauche es aber auch Multiplikatoren wie Radiosender. „Wer österreichische Musik will, muss sie auch spielen“, erklärte sie.

Die „irre Macht“ des Radios

Auch Julian le Play verwies auf die Bedeutung des Mediums. „Damit ganz Österreich einen Song kennt, dafür braucht es Radio“, sagte der Musiker. Die Sender verfügten weiterhin über eine „irre Macht“, wenn es darum gehe, Künstler einem breiten Publikum bekannt zu machen.

Die heimische Musikszene sei längst ein ernst zu nehmender Wirtschaftsfaktor. Mehr österreichische Musik im Programm müsse nicht bedeuten, Hörerinnen und Hörer zu verlieren, zeigte sich der Musiker überzeugt.

Erfolg darf nicht nur vom Algorithmus abhängen

Auch die Tirolerin Nenda schildert die Auswirkungen von Radio-Airplay auf ihre Karriere. Gespielte Songs hätten zu mehr Reichweite, höheren Streamingzahlen und zusätzlichen Konzertanfragen geführt.

Zugleich warnten sie davor, musikalischen Erfolg ausschließlich den Algorithmen von Streamingplattformen und sozialen Netzwerken zu überlassen. Radiosender könnten jungen Talenten eine Bühne bieten, die diese andernfalls nur schwer erreichten.

Forderungskatalog bis Februar

Bis zum Weltradiotag am 13. Februar 2027 will die Initiative gemeinsam mit Vertretern der Branche einen konkreten Forderungskatalog vorlegen. Ziel sei eine deutliche Erhöhung des Österreich-Anteils sowohl bei den ORF-Radios als auch bei privaten Sendern. Profitieren sollen dabei nicht nur etablierte Namen, sondern auch neue Talente aus unterschiedlichen Genres.

Zu den Unterstützern zählen neben Ina Regen und Julian le Play unter anderem Hubert von Goisern, Yasmo, Avec, Anna Buchegger, Florian Ritt von Folkshilfe, Gottfried Würcher von den Nockis und Sassy Holzinger.