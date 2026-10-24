Ladenöffnung: SPÖ nur für Lockerung digital und ohne Personal

Die Sozialdemokraten sagen Nein zu Varianten, die persönliche Anwesenheit von Personal im Geschäft vorsehen und sind strikt gegen weitreichende Sonntagsöffnung. Die Debatte nimmt dennoch weiter Fahrt auf – auch angesichts des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts.

Die SPÖ schiebt Ideen zur Liberalisierung der Öffnungszeiten, in denen auch Personal involviert ist, einen Riegel vor und verweist auf das „in dieser Hinsicht äußerst klare Regierungsprogramm“, sagte SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt. Darin seien lediglich Liberalisierungen der Öffnungszeiten von „Nahversorgern, die gänzlich digital oder in Randzeiten digital und ohne Personal betrieben werden“ vereinbart worden. Den Vorstoß der NEOS lehnt Schmidt ab.

NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn hatte sich unter anderem dafür ausgesprochen, die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, auszuweiten.

SPÖ: „Kommt nicht in Frage“

Dies würde deutlich weitreichenderen Sonntagsöffnungen im Handel Tür und Tor öffnen und entgegen dem Regierungsprogramm auch persönliche Anwesenheiten von Personal im Geschäft vorsehen, so die Regierungskoordinatorin. Eine weitreichende Sonntagsöffnung sei im Regierungsprogramm nicht vereinbart und komme für die SPÖ nicht in Frage, stellte Schmidt klar.

In Geschäften ohne Angestellte kann sich auch ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer längere Ladenöffnungszeiten vorstellen. Es gehe um „alle Betriebe und Verkaufsmöglichkeiten, in denen es keine angestellten Mitarbeiter gibt. Diese sollen von der geltenden Ladenöffnungszeitregelung ausgenommen werden“, sagte er kürzlich.

Rewe für Ausweitung, Spar zufrieden

Zuletzt forderte auch der Chef des Handelskonzerns Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Bipa, Penny) in Österreich, Marcel Haraszti, die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten in Österreich von 72 auf 78 Wochenstunden. Zudem sprach er sich dafür aus, die im Regierungsprogramm verankerte Gleichstellung von Selbstbedienungs- und hybriden Märkten mit Automatenshops umzusetzen. Bei Spar zeigte man sich zufrieden mit 72 Stunden und den geltenden Sonderregelungen.

Lust auf Packerl-Einkauf steigt

Indes scheint nach fünf schwierigen Jahren wieder etwas Weihnachtsstimmung in den Einzelhandel zu kommen. Eine Analyse der Uni Linz von europäischen und österreichischen Daten zeigt: Erstmals seit 2021 überwiegen im heimischen Einzelhandel wieder knapp die positiven Geschäftserwartungen für das vierte Quartal.

Auch die Geschenke-Pläne der Konsument:innen hellen sich etwas auf – trotz weiterhin gedämpfter Konsumstimmung. 47 Prozent der Österreichischer:innen (16-74 Jahre) machen die Weihnachtseinkäufe Freude. 31 Prozent denken Anfang Oktober bereits über Weihnachtsgeschenke nach, 5 Prozent haben bereits vor bzw. im September mit dem Geschenke-Einkauf begonnen. 12 Prozent planen keine Einkäufe fürs Fest – im Vorjahr waren das noch 15 Prozent. Ein Viertel will weniger ausgeben, 60 Prozent mehr als im Vorjahr. (TT, APA)