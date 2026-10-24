Erfolg mit Worten
Poetry-Slam-Doppelsieg für Tirol: Was das Schwazer Erfolgsduo verbindet
Anna Maria Mühlbacher und Adrian Mayr auf der Bühne vom „Gleis 4 -Theater am Zug“, auf der Adrian auch immer wieder als Laien-Schauspieler zu sehen ist.
© Dähling
Adrian Mayr siegte bei den Poetry-Slam-Staatsmeisterschaften in Klagenfurt. Die Schwester seiner Freundin Elisabeth animierte ihn zum Slammen. Sie heißt Anna Maria Mühlbacher, wurde als „Die Bacher“ schon selbst mehrfach ausgezeichnet und ist amtierende Vize-Staatsmeisterin.
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