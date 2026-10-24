Zwölf Tiroler Volksbühnen auf gemeinsamer Zeitreise durch die Heimat

Der Theaterverband Tirol hat sein großes Netzwerk genutzt und zwölf seiner Bühnen quer durch Tirol ein Stück von Thomas Gassner unabhängig voneinander erarbeiten lassen. Dabei wird Tirol augenzwinkernd der Spiegel vorgehalten.

Rum, Kirchberg, Axams – Man kennt ihn als Kabarettist (Feinripp Ensemble), als Regisseur („Feuernacht“ Telfs), als Schauspieler, als Autor und als künstlerischen Berater beim Theater Verband Tirol. Thomas Gassner prägt die Tiroler Theaterlandschaft sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich maßgeblich. Jetzt hat sich der gebürtige Innsbrucker für den Theater Verband an ein Werk gemacht, das zwölf Mitgliedervereine zusammenbringt. Aufgeteilt in drei Gruppen stehen sie derzeit alle im gleichen Stück auf der Bühne. Und zwar an drei Standorten.

Das Skript für das vernetzende Theaterabenteuer stammt aus Gassners Feder. „s‘Kasermandl geht auf Reisen“ heißt es. Was passiert, wenn eine sagenumwobene Gestalt durch die Jahrhunderte stolpert? Das Kasermandl nimmt sein Publikum mit auf eine schräge und unterhaltsame Zeitreise durch Tirol – von 40 n. Chr. bis ins Jahr 4309. Geschichte trifft Gegenwart, Bekanntes gerät gehörig durcheinander und Tirol bekommt dabei augenzwinkernd den Spiegel vorgehalten.

24. Oktober: Dernière und Premiere

Im Theatersaal Axams hat man am Samstagabend, 24. Oktober letztmals die Chance zu sehen, was die Theatergruppen aus Axams, Stanzach, Fendls und dem Vorderen Ötztal daraus machen. In Rum wird im FoRum am selben Abend Premiere gefeiert. Neben den Rumern stehen dort Ensemble der Aschauer Volksbühne, der Tulfer Dorbühne und der Innsbrucker Leobühne im Rampenlicht. In der Region Ost kommt das Kasermandl erstmals am 14. November an. Die Arena365 in Kirchberg ist der Aufführungsort für das Rettenstein Theater Kirchberg, die Volksbühne Ellmau, die Theatergruppe Bergland Assling und die Heimatbühne Kitzbühel.

Die DarstellerInnen und RegisseurInnen sahen bei einigen gemeinsamen Proben, wie die selben Szenen von anderen Theatervereinen umgesetzt werden. Und auch das Publikum kann genau das erleben, wenn es sich mit dem Kasermandl auf eine Reise von Bühne zu Bühne begibt.