Niederlage vor Tiroler ÖFB-Cup-Hit: Wackers Steigerung blieb bei der Admira unbelohnt

Erst harmlos und fehlerhaft, dann verbessert: Aber der ersatzgeschwächte Fußball-Zweitligist FC Wacker verlor am Samstag bei der Admira 0:1 - die zweite Niederlage in Serie. Schiri-Pfeife blieb nach Elfmeter-Alarm stumm, der beste Wacker-Spieler stand mit Juri Kirchmayr im Tor.