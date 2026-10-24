Überragender Goalie Kirchmayr
Niederlage vor Tiroler ÖFB-Cup-Hit: Wackers Steigerung blieb bei der Admira unbelohnt
An Wacker-Goalie Juri Kirchmayr lag es sicher nicht, dass die Innsbrucker am Samstag bei der Admira mit 0:1 verlor.
© gepa
Erst harmlos und fehlerhaft, dann verbessert: Aber der ersatzgeschwächte Fußball-Zweitligist FC Wacker verlor am Samstag bei der Admira 0:1 - die zweite Niederlage in Serie. Schiri-Pfeife blieb nach Elfmeter-Alarm stumm, der beste Wacker-Spieler stand mit Juri Kirchmayr im Tor.
Kommentare