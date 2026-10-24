„Ich war ein dickes Kind“: Ingolf Lück spricht offen über Selbstzweifel

Man muss nicht perfekt sein, sagt Ingolf Lück, „eine große Nase reicht“. Ein Gespräch über markante Gesichter, das Haifischbecken Showbusiness, kleine Selbstzweifel und die Diagnose „Ingolf“.

Comedian, Moderator und Kinderbuchautor Ingolf Lück kann etwas ziemlich Wunderbares: Er erzählt von Selbstzweifeln, ohne sich wichtig zu nehmen. Und von Menschlichkeit, ohne kitschig zu werden. Er machte aus seinem vermeintlichen Makel, der großen Nase, eine ebenso große TV-Karriere – und nun auch ein Kinderbuch darüber. Sein „Nuno Nasenbär“ stellt große Fragen: Was ist eigentlich normal – und wer bestimmt das überhaupt?

Herr Lück, in Ihrem ersten Kinderbuch wird ausgerechnet das, was Nuno Nasenbär an sich stört, zu seiner besonderen Stärke. Wie viel von Ihnen steckt in dieser Figur?

Nun, da ist zum einen eine gewisse phänotypische Ähnlichkeit im Erscheinungsbild, wenn ich es mal so vorsichtig formulieren darf. Und auch charakterlich scheinen wir aus der gleichen Familie zu kommen. Nuno und ich sind neugierig, anpassungsfähig und sehr sozial. Diese Eigenschaften nützen uns sowohl im Dschungel als auch im Showgeschäft. Wobei ich noch in keinerlei Dschungel war und Nuno zieht es noch nicht ins Showgeschäft.

Kult-Comedy: Mit der legendären „Wochenshow“ brachte Ingolf Lück in den 1990er-Jahren ein Millionenpublikum zum Lachen. © imago/Hempel

Was war als Kind Ihre eigene „lange Nase“ – jene Besonderheit, mit der Sie gehadert haben und die Ihnen später vielleicht sogar geholfen hat?

Na ja, da gab es in der Tat verschiedenste Ansatzpunkte. Ich war ein dickes Kind und dazu hieß ich noch „Ingolf“. Das war in den 60ern in Bielefeld kein Name, sondern eine Diagnose. Umso dankbarer bin ich den Michaels, Andreassens und Thomassens, dass sie mich so toll in ihre Mitte genommen haben.

Buchtipp Ingolf Lücks erstes Kinderbuch ist eine Geschichte über Freundschaft, Selbstzweifel und die Erkenntnis, dass man nicht perfekt sein muss, um genau richtig zu sein. „Nuno Nasenbär – Wenn nur nicht diese Nase wär’!“, Ingolf Lück, Illustrationen: Friederike Ablang, CalmeMara Verlag, 32 Seiten, ab 4 Jahren, bei Thalia um 22,60 Euro.

Was möchten Sie Kindern mit Nunos Geschichte über Anderssein, Selbstzweifel und Freundschaft mitgeben?

Eben dass nicht alles so ist, wie es uns manchmal erscheint. Wir wollen Freundschaft, Gemeinschaft, Verständnis für den anderen fördern – also Dinge, die in meinem Haupt-Beruf im „Haifischbecken Showgeschäft“ eher weniger vertreten sind, wie man sich denken kann. Wir konnten meine Lieblings-Illustratorin Friederike Ablang ins Boot holen und ich muss gestehen: So eine schöne Nase wie die von Nuno habe ich noch nie gesehen – sie ist tatsächlich noch schöner und größer als meine.

Sie haben jahrzehntelang Menschen zum Lachen gebracht. Ist Humor für Sie Ausdruck von Selbstbewusstsein – oder manchmal ein gutes Versteck?

Manchmal versteckt sich in der Tat mangelndes Selbstbewusstsein in einer offensichtlich vor Power strotzenden Rampensau wie mir. Das haben Sie gut analysiert.

Seltenes Bild: Ingolf Lücks Ehefrau heißt Martina Lück. Lück soll seine Frau mit einem Peter-Maffay-Lied erobert haben – gesungen in einen Besenstiel als Mikrofon. Die beiden haben zwei Kinder: Tochter Lily Chi (26) und Sohn Gustav (20). © imago

Sie spenden Ihr gesamtes Buchhonorar an das Kinderkrebsprojekt „Fruchtalarm“ und wollen auch in Kinderkliniken lesen. Was können Humor und Geschichten leisten, wenn das Leben plötzlich sehr ernst wird?

Die Freunde von Fruchtalarm aus meiner Heimatstadt Bielefeld zeigen an über 40 Standorten in Deutschland, dass genau das förderlich ist. Die jungen Patientinnen und Patienten mixen direkt am Krankenbett geschmackvolle Cocktails aus verschiedenen Säften. Das fördert ihre Aktivität und Selbstbestimmung und bietet ihnen eine bunte und fröhliche Abwechslung in einem häufig fremdbestimmten Klinikalltag.

Sie waren Moderator, Schauspieler, Comedian, Regisseur, Tänzer und sind nun Kinderbuchautor. Was steckt denn noch alles in Ihnen?

Mein Vater war ausgebildeter Operettensänger und hat mir seine Stimme vererbt. Wie wäre es mit einem Duett mit DJ Ötzi? Wobei – ich wäre powermäßig eher bei den Schürzenjägern aufgehoben.

Fernsehen früher: In Harald Schmidts Rateshow „Pssst …“ gehörte Ingolf Lück (ganz links) in den 1990er-Jahren zur prominenten Raterunde. © IMAGO/United Archives / kpa

„Formel Eins“ und die „Wochenshow“ machten Sie berühmt. Was vermissen Sie am Fernsehen jener Jahre – und was davon wäre heute nicht mehr möglich?

Das lineare Fernsehen wird durch zeitgemäße Distributions-Wege ergänzt. Als junger Künstler kommst du durch Instagram oder TikTok direkt an dein Publikum, bist nicht von Redaktionen, Produzenten und Budgets abhängig. Wobei es sich auch immer lohnt, den Content der Öffentlich-Rechtlichen zu beachten. In meinem Bereich Comedy ist in Deutschland das ZDF seit Jahren spitze.

Ist Comedy heute tatsächlich vorsichtiger geworden – oder lediglich bewusster?

Ein guter Vergleich. Anstatt sich über die Schere im Kopf zu beschweren, empfehle ich uns eben, das Bewusstsein einzuschalten. Auch zur Comedy gehören wie zum Kabarett Sensibilität, Empathie und das Aufspüren gesellschaftlicher Veränderung. Sonst produzieren wir nur noch Flachwitze. Dennoch: In einer Welt, in der sich Menschen in Parteien zusammentun, um das Lachen und den Humor einzuschüchtern, mache ich gern dicke Backen, um die Wolken wegzupusten.

Wie geht ein Entertainer mit dem Älterwerden und mit Phasen um, in denen das Telefon vielleicht seltener klingelt: Wird man gelassener – oder bleibt die existenzielle Angst der Selbstständigen?