Gespräche abseits der Piste
Söldens Weltcup-Auftakt mit geselligem Einkehrschwung
Norbert Denifl (l.; TSV-Vizepräsident) und Andre Arnold (r.) mit ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, die Jack Falkner (2. v. l.) das Ehrenzeichen in Silber für langjähriges Engagement für den Skisport überreichte.
© GEPA pictures/ Dominic Ebenbichler
Am Abend vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden lud die Familie Falkner gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung zum geselligen Beisammensein samt Gedankenaustausch ins Hotel „Das Central“.
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