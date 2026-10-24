Tipps für den Fernsehabend

Jetzt wird’s gemütlich: 10 Serien und Filme für kalte Herbstabende

Stranger Things, Fate: The Winx Club und Stolz und Vorurteil bei diesen herbstlichen Serien und Filmen ist für jeden etwas dabei
© Netflix

Von Katharina Koch

Eines darf bei einem gemütlichen Abend im Herbst mit Tee, warmer Decke und Keksen sicher nicht fehlen. Ein guter Film oder eine gute Serie. Wir haben 10 Streaming-Tipps für euch, die perfekt zu langen Couch-Abenden passen. Ob Netflix, Disney + oder im Fernsehprogramm: Nach diesen Titeln sollte man Ausschau halten.

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