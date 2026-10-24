Jetzt wird’s gemütlich: 10 Serien und Filme für kalte Herbstabende

Eines darf bei einem gemütlichen Abend im Herbst mit Tee, warmer Decke und Keksen sicher nicht fehlen. Ein guter Film oder eine gute Serie. Wir haben 10 Streaming-Tipps für euch, die perfekt zu langen Couch-Abenden passen. Ob Netflix, Disney + oder im Fernsehprogramm: Nach diesen Titeln sollte man Ausschau halten.