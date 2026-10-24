Rodel kollidierte in Leutasch mit Arbeiter: 55-Jährige am Unterschenkel verletzt
Während Reinigungsarbeiten wurde die Sommerrodelbahn in Leutasch von zwei Personen befahren. Sie verloren laut Polizei die Kontrolle über ihre Rodel, eine 55-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein 44-Jähriger führte am Samstag Reinigungsarbeiten an der Sommerrodelbahn in Leutasch durch. Kurz vor 14 Uhr befuhren eine 55-Jährige und ein 59-Jähriger die Bahn. Da diese laut Polizei noch nicht vollständig gereinigt war, verloren die beiden die Kontrolle über ihre Rodel.
Der 59-Jährige kollidierte daraufhin mit dem Arbeiter. Die hinter ihm fahrende 55-Jährige konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen die beiden Männer.
Sanitäter der Bergbahn und Mitglieder der Bergrettung versorgten die verletzte Frau an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die beiden Männer blieben laut Polizei offenbar unverletzt. Die Ermittlungen laufen noch weiter. (TT.com)