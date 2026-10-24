Rodel kollidierte in Leutasch mit Arbeiter: 55-Jährige am Unterschenkel verletzt

Während Reinigungsarbeiten wurde die Sommerrodelbahn in Leutasch von zwei Personen befahren. Sie verloren laut Polizei die Kontrolle über ihre Rodel, eine 55-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 44-Jähriger führte am Samstag Reinigungsarbeiten an der Sommerrodelbahn in Leutasch durch. Kurz vor 14 Uhr befuhren eine 55-Jährige und ein 59-Jähriger die Bahn. Da diese laut Polizei noch nicht vollständig gereinigt war, verloren die beiden die Kontrolle über ihre Rodel.

Der 59-Jährige kollidierte daraufhin mit dem Arbeiter. Die hinter ihm fahrende 55-Jährige konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen die beiden Männer.