Pole Position für WM-Leader Antonelli in Austin

Kimi Antonelli nimmt seine mögliche Titelkrönung von der Pole Position in Angriff. Der Mercedes-Jüngling gewann am Samstag etwas überraschend das Qualifying für den Großen Preis der USA in Austin. Der 20-jährige Italiener verwies die beiden Red-Bull-Boliden von Max Verstappen (+0,179 Sek.) und Isack Hadjar (+0,215) auf die Plätze zwei und drei. Antonelli holte dank einer famosen ersten Runde in Q3 seine siebente Pole Position, die erste seit Spa Mitte Juli.

"Wir haben die Pole und natürlich will ich morgen auch gewinnen. Max war das ganze Wochenende schon sehr schnell. Es wird nicht einfach", sagte Antonelli, der mit Titel-Matchball nach seinem ersten Austin-Sieg greift. Verstappen indes hat auf dem Circuit of The Americas im US-Bundesstaat Texas bereits viermal (2021-2023, 2025) gewonnen. Der vierfache Weltmeister dominierte die Startphase der Qualifikation, musste sich Antonelli aber in Q3 dann beugen. "Ich hatte am Schluss keinen Grip mehr." Auch wechselhafter Wind spielte mutmaßlich eine Rolle.

Die im Training schnellen Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton erlebten mit Platz vier und fünf eine Enttäuschung. "Es war schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen", sagte Leclerc. Antonellis Teamkollege George Russell belegte den sechsten Platz. McLaren ist mit Oscar Piastri und Titelverteidiger Lando Norris auf den Startplätzen sieben und acht nur vierte Kraft.

"Jetzt haben wir den Beweis auf der Stoppuhr, dass das Auto sehr gut sein kann. Wir müssen nur die Rahmenbedingungen dafür herausfinden", sagte Toto Wolff nach der für ihn sehr überraschenden Bestzeit seines Jungstars auf ServusTV. "Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, von einem Sieg zu reden. Die Ferraris und Red Bull sind bei dem heißen Wetter so stark gewesen", erklärte der Mercedes-Teamchef.