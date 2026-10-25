Erzdiözese New York zahlt 800 Millionen an Missbrauchsopfer

Die Erzdiözese New York zahlt im Missbrauchsskandal 800 Millionen Dollar an rund 1.300 Opfer. Anwälte der Opfer gaben die Einigung am Samstag bekannt. Die katholische Erzdiözese habe der Zahlung bereits im Mai zugestimmt. Es handelt sich um eine der höchsten Entschädigungssummen im Zuge einer Klagewelle wegen sexuellen Missbrauchs durch Geistliche in den USA. Lediglich die Einigung der Erzdiözese Los Angeles aus dem Jahr 2024 über 880 Millionen Dollar war noch höher.

Die Kanzlei Jeff Anderson & Associates, die 300 der Opfer vertritt, sprach von einem "bedeutenden Moment im Kampf um Gerechtigkeit". Die katholische Kirche hat in den vergangenen Jahren in den USA Vergleiche in Milliardenhöhe gezahlt. Zuvor hatten New York und andere Bundesstaaten Gesetze erlassen, die es Opfern von sexuellem Kindesmissbrauch vorübergehend ermöglichten, auch wegen Verbrechen zu klagen, die Jahrzehnte zurückliegen.