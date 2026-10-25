Israels Militär vor Parlamentswahl in Alarmbereitschaft

Die israelischen Streitkräfte sind einem Medienbericht zufolge vor der Parlamentswahl am Dienstag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Zehntausende Soldaten seien in verschiedenen Landesteilen stationiert worden, berichtete der israelische TV-Sender Kan. Das Militär habe zudem die Luftabwehr verstärkt, obwohl Sicherheitsvertreter die Wahrscheinlichkeit von Raketenangriffen aus dem Iran oder dem Libanon als gering einschätzten.

Bei einer Übung am Sonntag und am Montag wolle die Armee zudem ihre Reaktion auf einen überraschenden Angriff an mehreren Fronten trainieren. Zuvor hatte Israels Armee bekannt gegeben, während der Parlamentswahl am Dienstag einen Lockdown über das besetzte Westjordanland zu verhängen. Wie die Armee weiter mitteilte, werde palästinensischen Arbeitern bereits am Sonntag und Montag der Zugang zu israelischen Siedlungen im Westjordanland und Jordantal verwehrt. Ausnahme seien Industriezonen und eine "begrenzte Zahl" genehmigter Bereiche.

Hintergrund ist Israels andauernder Militäreinsatz im Westjordanland, nachdem es am Freitag einen tödlichen Angriff bewaffneter Palästinenser nahe der Stadt Hebron gegeben hatte. Dabei waren nach Armeeangaben zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden demnach getötet.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte unterdessen, dass rund 2.000 Palästinenserinnen und Palästinenser aus ihren Häusern in Hebron vertrieben wurden. "Ausgewählte Armee-Einheiten sind derzeit dort im Einsatz", sagte er dem israelischen Sender Kan. Die rund 2.000 Betroffenen dürften nicht eher in ihre Viertel zurück, "bis wir alle Probleme mit der Hamas in Hebron gelöst haben".

Der Bürgermeister von Hebron, Yousef al-Jabari, hatte bereits zuvor dem arabischen Nachrichtenkanal Al Jazeera gesagt, seit Beginn der israelischen Razzien am Freitag seien 2.200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Nach Angaben der israelischen Armee führten ihre Soldaten zusammen mit der israelischen Grenzpolizei und dem Geheimdienst Anti-Terror-Einsätze in rund 40 Gebieten und an 400 Orten im Westjordanland durch.