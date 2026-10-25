Saudi-Arabien fängt Houthi-Rakete auf Riad ab

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben eine auf Riad gerichtete Rakete abgefangen. Die von den Houthi-Rebellen abgefeuerte ballistische Rakete sei zerstört worden, teilte die Koalition mit. Der saudische Zivilschutz hatte vor einer möglichen Gefahr in der Hauptstadt gewarnt. Das meldete das staatliche Fernsehen. Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen erneuerten zuvor ihre Warnung vor der Nutzung des Flughafens in Riad.