Saudi-Arabien fängt Houthi-Rakete auf Riad ab
Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben eine auf Riad gerichtete Rakete abgefangen. Die von den Houthi-Rebellen abgefeuerte ballistische Rakete sei zerstört worden, teilte die Koalition mit. Der saudische Zivilschutz hatte vor einer möglichen Gefahr in der Hauptstadt gewarnt. Das meldete das staatliche Fernsehen. Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen erneuerten zuvor ihre Warnung vor der Nutzung des Flughafens in Riad.
Dieser bleibe ein "militärisches Ziel", sagte ein Militärsprecher. Die Betreiber hatten die Wiederaufnahme des Betriebs in zwei Terminals angekündigt. Bei einem von den Houthi für sich reklamierten Angriff auf den Flughafen waren am 10. Oktober 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.
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