Saudi-Arabien fängt Houthi-Raketen ab

Die gegenseitigen Angriffe Saudi-Arabiens und der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen reißen nicht ab. Der saudische Zivilschutz verschickte innerhalb von 24 Stunden mehrere Warnungen wegen mutmaßlicher Houthi-Angriffe unter anderem in Riad, Jeddah und mehreren Provinzen im Süden nahe der jemenitischen Grenze. Das Militärbündnis zum Kampf gegen die Houthi meldete den Abschuss von mehr als einem Dutzend Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern bei Riad und im Süden.

Die von den Houthi-Rebellen abgefeuerte ballistische Rakete sei zerstört worden, teilte die Koalition mit. Der saudische Zivilschutz hatte vor einer möglichen Gefahr in der Hauptstadt gewarnt. Das meldete das staatliche Fernsehen.