Kampf um die Zukunft: Präsident Lula gegen den Sohn Bolsonaros

Für eine vierte Amtszeit muss Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auch Wähler überzeugen, die ihn eigentlich ablehnen. Die Entscheidung fällt Sonntagnacht.

An der Copacabana in Rio de Janeiro versammeln sich dieser Tage Tausende zur Unterstützung von Lulas Wiederwahl – darunter Andrea, die Lula zwar nie aktiv unterstützt hat, eine Rückkehr der Familie Bolsonaro an die Macht aber verhindern will, wie sie sagt.

In der Nacht auf Montag (MEZ) wird sich entscheiden, ob der 80-Jährige im Amt bleibt oder von seinem rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro abgelöst wird. Beide Kandidaten stoßen auf erhebliche Vorbehalte. Bolsonaro geht dabei mit Rückenwind in die Stichwahl. Der 45-jährige Sohn des Ex-Präsidenten lag in der ersten Runde mit mehr als zwei Millionen Stimmen vor Lula. Zudem unterstützen ihn mehrere ausgeschiedene Kandidaten. Kann Lula das Ruder noch herumreißen?

Lula setzt im Endspurt auf prominente Unterstützung und landesweite Mobilisierung. An der Copacabana traten bekannte brasilianische Musiker wie Caetano Veloso vor seinen Anhängern auf. Die weltberühmte Strandpromenade wurde zur politischen Bühne. „Fanatismus ist kein Argument“, lautet eine Botschaft der Lula-Anhänger. Auch in São Paulo, Brasilia und anderen Städten gingen Menschen auf die Straße.

Lulas Erfolge verpuffen

Aber auch Flávio Bolsonaro mobilisiert – gerade in Regionen, in denen er schwächer abgeschnitten hatte, etwa im ärmeren Nordosten. In Fortaleza treibt er seine Anhänger mit Feuerwerk und Funk-Musik an, fast wie bei einem Karnevalsumzug. Auf der Bühne verspricht er einen harten Kurs gegen kriminelle Banden: „Sie werden festgenommen oder von der Polizei neutralisiert.“ Auch eine chemische Kastration von Vergewaltigern stellt er in Aussicht. Sicherheit und Kriminalität treiben viele Brasilianer um.

Lula kann auf wirtschaftliche und soziale Erfolge verweisen. Die Arbeitslosigkeit sank auf einen historischen Tiefstand, die Armut ging zurück, der reale Mindestlohn stieg. Kurz vor der Stichwahl wurde zudem das Ende der verbreiteten Sechs-Tage-Woche beschlossen: Beschäftigte sollen künftig grundsätzlich fünf Tage arbeiten.

Doch solche Erfolge schlagen sich nicht automatisch in Zustimmung nieder. „Entscheidend ist für viele Brasilianer nicht, ob die Wirtschaft statistisch wächst, sondern was am Ende des Monats im Portemonnaie übrigbleibt“, sagt Maximilian Hedrich, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro. Lebenshaltungskosten, öffentliche Sicherheit und Korruption seien im Alltag viel unmittelbarer spürbar.

Gnadenlose TV-Debatte

Wie hart der Kampf um die letzten Stimmen wurde, zeigte das erste direkte Fernsehduell. „Brasilien wird dich in Rente schicken“, sagte Flávio Bolsonaro zum 80 Jahre alten Amtsinhaber. Lula spottete, sein Herausforderer hätte selbst nie gearbeitet und kenne Arbeiter nur aus der Literatur.

Dann fragte Flávio Bolsonaro, warum 73 Prozent der Gefangenen Lula gewählt hätten. Der Präsident konterte: „Ich will 100 Prozent – auch von deinem Vater.“ Ex-Staatschef Jair Bolsonaro wurde wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt und steht unter Hausarrest. Er darf nicht wählen. Sein Sohn will eine Amnestie für ihn erreichen und kündigte an, Jair Bolsonaro solle ihm im Fall eines Wahlsiegs die Präsidentenschärpe umlegen.