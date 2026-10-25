FPÖ-Spitzen im Interview
Abwerzger und Svazek: „Die Chance für uns war noch nie so groß wie jetzt“
Zwei, die sich gut verstehen und den Landeshauptmann- bzw. frausessel anstreben: Salzburgs FP-Obfrau und Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek und Tirols FP-Chef Markus Abwerzger im TT-Interview.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Für FPÖ-Chef Markus Abwerzger hat der Wahlkampf für die Landtagswahl 2027 längst begonnen. Ein TT-Gespräch mit Salzburgs FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek über das Verhältnis zur ÖVP und die Themen Wohnen, Transit und Familie.
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