Mercedes-Boss Wolff gibt Entwarnung nach Kart-Crash seines neunjährigen Sohnes

Toto Wolff hat nach einem heftigen Unfall seines neun Jahre alten Sohnes Jack bei einem Kartrennen in Italien Entwarnung gegeben. „Alles gut, alles gut“, versicherte der Mercedes-Teamchef beim Sender Sky am Rande des Großen Preises der USA im texanischen Austin.

In der letzten Runde eines Rennens beim IAME Warrior Finale in Viterbo kam es zu dem Crash, als Wolff Junior den Führenden überholen wollte. Die beiden Karts berührten sich, das von Wolff drehte sich, was dazu führte, dass ein weiterer Rivale von hinten kollidierte, aufstieg und den Neunjährigen heftig an der Schulter traf.