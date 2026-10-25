Samba am Gletscher von Sölden: Brasiliens Ski-Star Braathen führt im Riesentorlauf

Zum Auftakt des Ski-Weltcups in Sölden ist Lucas Pinheiro Braathen nach Lauf eins auf Siegkurs. Stefan Brennsteiner liegt auf Rang drei. Die Entscheidung gibt es um 13 Uhr.

Ski-Star Lucas Braathen liegt nach Lauf eins des Weltcup-Riesentorlaufs von Sölden auf Siegkurs. Der Brasilianer, der hier 2020 noch als Norweger seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte, führt auf dem aufgrund des starken Windes verkürzten Kurs 0,24 Sekunden vor dem Schweizer Loic Meillard. Die Entscheidung gibt es um 13 Uhr live im Ticker.

Auf Rang drei lauert der Salzburger Stefan Brennsteiner, dem 49 Hundertstel auf Rang eins fehlen. „Es war im Steilhang ein wenig zu brav. Ich habe unten nicht so viel Speed mitgenommen, das muss ich im zweiten Lauf besser machen“, meinte der Routinier. Braathen war glücklich zur Halbzeit: „Ich bin zufrieden mit dem ersten Durchgang, ich hatte ein starkes Gefühl nach dem Sommer.“

Pech hatte der Vorjahres-Zweite Marco Schwarz. Der Kärntner schied nach wenigen Sekunden aus und riss eine Torfahne mit. Am Ende blieb er unverletzt. „Natürlich ist es sehr bitter, aber es gibt schlimmere Dinge. Es ist erst das erste Rennen der Saison“, meinte der ÖSV-Ski-Star. Der Schweizer Vorjahres-Sieger Marco Odermatt liegt zur Halbzeit auf Rang vier. Mit dem Vorarlberger Patrick Feurstein (15.), dem Pitztaler Joshua Sturm (17.) und dem Mauracher Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser (20.) schafften es drei weitere ÖSV-Läufer in den zweiten Durchgang.

Herren | Riesentorlauf