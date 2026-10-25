Haaser bester Österreicher
Samba-Party am Gletscher! Brasilianer Braathen gewinnt den Riesentorlauf in Sölden
Lucas Braathen feierte nach 2020 seinen zweiten Sieg in Sölden.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Lucas Pinheiro Braathen triumphierte zum Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden. Der Brasilianer setzte sich beim RTL am Rettenbachferner vor den Schweizern Loic Meillard und Marco Odermatt durch. Bester Österreicher wurde der Tiroler Raphael Haaser als Fünfter.
Herren | Riesentorlauf
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