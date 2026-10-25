Braathen führt, Brennsteiner Dritter
Ski Alpin live! So steht es aktuell beim Riesentorlauf der Herren in Sölden
Der Tiroler RTL-Weltmeister Raphael Haaser will beim Saison-Auftakt glänzen.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
Nach dem gestrigen Damen-Rennen sind heute die Herren am Rettenbachferner am Zug. Können Raphael Haaser und seine ÖSV-Kollegen um den Sieg mitfahren? Mit uns seid ihr in Sölden live dabei!
Herren | Riesentorlauf
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